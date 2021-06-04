На могиле Волчек установили крайне неудачный памятник

Монумент, появившийся на месте захоронения руководителя театра "Современник", напомнил публике скандальный памятник Алёнке в Нововоронеже. Артистка скончалась в 2019 году, однако памятник появился на могиле недавно.

Галина Волчек

Станислав Садальский разместил в своём Instagram фотографии памятника, который поклонники актрисы назвали ужасным.

С тем, что памятник получился неудачным, согласился и сам Садальский.

Артист укорил коллег Волчек в том, что они проигнорировали открытие монумента.

"Позвонила бывшая невестка Галины Борисовны Татьяна Цыплакова: "Как жаль, Стас, открыли памятник моей любимой свекрови, и никто об этом не знает: ни актеры, ни в театре, который она боготворила, никто не в курсе". Ничего странного нет, как и нет уже "Современника". Жаль, но такова театральная жизнь. Филатов говорил: "Все актеры — сукины дети, и их вполне можно понять". А что поделаешь?" — написал Станислав Юрьевич в своём микроблоге.

Фолловеры ужаснулись, глядя на монумент именитой актрисе.

Галина Волчек

"Как надо было не любить Галину Борисовну, чтобы такое создать?"; "Памятник ужасен!!! Неужели родственники это одобрили?"; "Такой величайшей фигуре, как Галина Борисовна, могли бы сделать и достойный памятник"; "Да это просто кошмарный ужас или ужасный кошмар!" — выразили своё мнение интернет-пользователи.

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