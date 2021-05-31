Дочь знаменитого мушкетёра Михаила Боярского Елизавета опубликовала в Instagram фото с Чулпан Хаматовой — ради своей роли ведущая актриса Московского театра "Современник" распрощалась с волосами.
Звёзды сделали селфи в гримёрке "Театра наций".
"Давненько мы не играли "Иванова"! Соскучились очень!" — подписала снимок Боярская.
На фото подписчики увидели также актрису Марианну Шульц. Снимки удивили интернет-публику, так как Хаматова запечатлена абсолютно лысой.
Поклонники актрисы отметили, что Чулпан прекрасна даже без волос.
"Обожаемые. Чулпан, вы — совершенство";
"Генофонд российского кино! Талантливые, чертовки!"
"Лиза, ваша красота неповторимая. Давно слежу за вашим творчеством. Поддерживаю посыл подписчиков, надо за доченькой сходить. А Чулпан здесь неземная", — восхитились в Сети, отметив, что красоту Хаматовой невозможно ничем испортить.
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