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Дмитрий Шепелев пожаловался на поведение сына Жанны Фриске

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев столкнулся с трудностями, связанными с воспитанием восьмилетнего сына Платона, рождённого в браке с ныне покойной певицей Жанной Фриске.

Дмитрий Шепелев пожаловался на поведение сына Жанны Фриске

На своей странице в Instagram телеведущий опубликовал пост, в котором пожаловался на поведение мальчика. По его словам, ребёнок не слушается его с первого раза, а иногда даже не отвечает ему.

"Поначалу меня это злило. Никакого уважения, кипятился я. Слишком разбаловал, надо с ним строже", — поделился ведущий.

Шепелев спроси у сына, у чём он думает. Оказалось, что мозг Платона занят очень важными для него вопросами — новым скейтбордом и игрой Minecraft. Таким образом, телеведущий понял, что причина непослушания ребёнка не связана с его ленью или вредным характером.

Сам мальчик объясняет, что слышит просьбы отца, но не отвечает, потому что задумался. Тогда Шепелев смягчается и позволяет ребёнку погрузиться в свои мысли. Подписчики телеведущего похвалили его и написали ему, что он хороший отец, сообщает "Вечерняя Москва".

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Пусть говорят. Один день из жизни Дмитрия Шепелева и его сына Платона
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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