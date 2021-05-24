Духова объяснила, почему Киркоров забрал дочь из "Тодеса"

По словам руководителя школы-студии TODES Аллы Духовой, Филипп Киркоров оказался очень нетерпеливым родителем.

В танцевальной школе Духовой занимаются дети многих российских знаменитостей. Алла Владимировна взяла под своё крыло детей Жасмин, Александра Реввы, Ани Лорак и других именитых личностей.

Филипп Киркоров тоже привёл дочь Аллу-Викторию в TODES. Наследница короля российской эстрады, однако, ненадолго задержалась в прославленном танцевальном коллективе.

"Филипп пришел как-то на репетицию и спросил: "Алла, скажи, способная дочь моя или нет?" Прошел месяц или два с начала занятий. Снова вопрос: "Эта девочка уже делает что-то лучше?" Я говорю, мол, так нельзя, Алла-Виктория только начала. Но у него такие завышенные требования, что он забрал дочку из студии и решил развивать её в другом направлении", — рассказала Духова в передаче "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Хореограф объяснила, что находится в прекрасных отношениях с Филиппом и отметила, что если певец снова приведёт дочь в TODES, то она с удовольствием продолжит обучать девочку танцам.

"Мы с Филиппом сразу дружить начали. Он умеет работать, а не дурака валять. С ним процесс профессионально идёт. Есть у него что-то от ребёнка большого, может и похулиганить", — сказала Духова.

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