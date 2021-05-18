Гордон уверена, что у осуждающих Проклову — рыльце в пушку

Правозащитница обрушилась на обвинителей Елены Прокловой. Причину нападок Гордон видит в том, что каждый второй из представителей шоу-бизнеса и артистической среды совершенно спокойно соглашался на интим с теми, от кого зависела их карьера.

Екатерина Гордон

Екатерина Гордон записала видеобращение Instagram к подписчикам, в котором рассуждает о заявлении Прокловой, насилии и негласных традициях сексуального характера.

Юрист отмечает, что женщина имеет право обнародовать факт своей биографии, который стал трагедией её жизни. В том, что Проклову многие осудили за её откровенные признания, Гордон видит традиции Российской Федерации.

"Это очень характеризует то, как женщины неуважительно относятся к себе и друг к другу. Давно в просвещённых странах является не нормой любое давление и намёки, что через постель вы получите карьерный рост", — выразила своё мнение Екатерина.

Правозащитница считает, что в России женщины ненавидят друг друга и радуются, когда начальник предлагает им интим, ожидая получить выгоду от этого. Особенно подобные отношения, по мнению юриста, развиты в мире шоу-бизнеса.

"Если вы включите телевизор, если вы пойдёте в Большой театр или в любой другой театр, вы увидите на сцене чьих-то любовников и любовниц. Это традиция, поэтому, когда вдруг человек рассказывает о том, что его склонял старший по званию к постели, вас начинает колбасить, потому что каждый второй из представителей шоу-бизнеса и артистической среды совершенно спокойно на это соглашался. Проституция развита в шоу-бизнесе, в театре и на телевидении", — отметила Гордон.

Елена Проклова, актриса

Екатерина считает, что Проклова сделала хорошее дело, рассказав о своём негативном опыте.

"Девочки, особенно несовершеннолетние, которые думают, что это так, что разок себя продать, и это никогда ни на чём не скажется, они ошибаются. Она им рассказывает, что даже сейчас, будучи взрослым человеком, переживает об этом. Это подорвало её самомнение, это причинило ей боль", — сказала юрист.

Гордон отметила, что мечтает о том времени, когда аморальных личностей будут разоблачать в нашей стране.

"Я хочу очень, чтобы перестало быть нормой продажа собственного тела во благо некой карьеры упырям от продюсирования. Я хочу чтобы начались разоблачения, и я хочу, чтобы российские женщины начали себя уважать, поэтому все те, кто обрушились с негативом на Проклову, просто сами утопают в грязи. Вот и вся история. Мы, женщины, должны друг друга поддерживать. Мы, женщины, должны перестать испытывать ненависть друг к другу, и тогда начнется великая пора и политических достижений, и бизнеса. Прекратите негативно отзываться о тех, кто поделился своей трагедией и, может быть, спас какую-нибудь девочку-актрису, которую сейчас мацуют в углу, обещая ей роли", — заключила свою речь Екатерина.

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