Соловьёв осудил получившую вид на жительство в Латвии Хаматову

Журналиста возмутило то, что Чулпан Хаматова купила землю в Латвии и получила вид на жительство в прибалтийской стране, в которой не уважают ветеранов Великой Отечественной войны.

Владимир Соловьёв не оставил без внимания стремление артистки обосноваться в Латвии.

Телеведущий не понял высказывание актрисы о том, что России артистам мешают профессионально совершенствоваться.

"Многие талантливые люди вынуждены были туда уехать, не имея возможности в России элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться", — цитирует слова Хаматовой Рамблер.

В своей программе "Соловьёв LIVE" журналист поразмышлял над словами актрисы.

"Как я понимаю, у неё всё хорошо здесь, в России. У неё нет возможности как-то состояться в профессии в РФ? Или ей надо как-то провести эти фразы в стране, где проходят нацистские марши, где сажают в тюрьму наших ветеранов? Она не заметила русскоговорящих людей, которые ущемлены в своих правах в Латвии? Её не смущает, что министр иностранных дел Латвии гордится своим дедом-нацистом?" — негодует Соловьёв.

Журналист отметил, что у некоторых артистов в нашей стране "функции мозга зачастую вторичны".

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