Адвокат семьи Баталовых рассказал об оправданиях Дрожжиной в суде

Суд принял решение вернуть дочери Алексея Баталова недвижимость, которой завладели обманным путём предприимчивые супруги — Наталья Дрожжина и Михаил Цивин.

Сделка пожизненной ренты была признана недействительной, так как Гитана Леонтенко сумела убедить суд в том, что её при заключении договора ввели в заблуждение.

"Суд не удовлетворил иск Дрожжиной и удовлетворил наше требование признать сделки недействительными. Все имущество будет возвращено в собственность Марии Баталовой. Суд направит решение в Росреестр, и он переоформит сделку", — цитирует представителя семьи Алексея Баталова Татьяну Киренко Пятый канал.

Юрист готовится к тому, что Дрожжина подаст на апелляцию.

"Суд исследовал доказательства, представленные сторонами, и принял такое решение. Мы считаем доказательства Дрожжиной, что она выполняла обязательства по договору — там вообще нет причинно-следственной связи между этими чеками, которые они предоставляли. Там рестораны, пиво, икра минтая…", — пояснила юрист.

Юрист рассказала о пропаже со счёта Марии Баталовой двух миллионов 600 тысяч рублей. На счету остались лишь 23 тысячи рублей. Деньги были потрачены на оплату ресторанов на Кутузовском проспекте, автосервисы, покупки в магазинах парфюмерии, нижнего белья и другие.

"Постеснялись бы хотя бы предоставлять чеки в счёт содержания Маши, где содержится четыре бутылки пива "Жигулёвское", шампанское. Это уже абсурд и издевательство над человеком", — отметила юрист.

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