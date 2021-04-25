Депздрав Москвы ответил на претензии Алёны Водонаевой

Звезда "Дома-2" ранее рассказала, что пережила микроинсульт.

Алёна Водонаева пожаловалась на то, что столкнулась со всеми "прелестями" бесплатной медицины.

Светская львица обратила внимание на то, что медсестра делала её капельницу, взявшись за иглу без перчаток.

Кроме того, медицинский препарат, который ей начали вводить, негативно отразился на самочувствии звезды.

"Мне поставили капельницу. Через несколько секунд мне стало плохо от неё, я начала задыхаться", — объяснила Водонаева в своём Instagram-аккаунте.

Препарат, по словам 38-летней телеведущей, вводить перестали, но альтернативного ей не предложили.

Недовольная медицинским обслуживанием Алёна поспешила подыскать себе частную клинику.

Согласно публичной жалобе Алёны, уговаривать завершить лечение её не стали и без лишних разговоров выписали звезду телестройки.

Депздрав поспешил отреагировать на претензии ведущей.

"В течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре. Также неверно заявление об отсутствии рекомендаций при выписке. Необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению указаны в выписном эпикризе", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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