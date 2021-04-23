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Юрий Фирсов ответил на обвинения в мошенничестве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдовец Валентины Легкоступовой отреагировал на слова некой женщины, которая уверяет, что он обманул её подругу на пять миллионов рублей. В одном из телевизионных ток-шоу неизвестная гражданка рассказала, что что яхтсмен обманул несчастную женщину, лишив её крупной суммы денег.

Юрий Фирсов ответил на обвинения в мошенничестве

Гостья ТВ-шоу уверила, что инцидент произошёл 14 лет назад.

Юрий Фирсов поспешил защитить своё доброе имя с телевизионных экранов.

"В тот момент я был глубоко женатым человеком. Или вы предполагаете, что я уезжал от жены куда-то там на несколько месяцев и окучивал какую-то Тамару? В тот год я вплотную готовился к самой крупной регате, собирал документы. Меня и в России-то почти не было", — рассказал Фирсов в эфире Первого канала.

Вдовец Легкоступовой убеждён, что против него развернули целенаправленную травлю. Яхтсмен собирается защищать честь и достоинство в суде, намереваясь подать иск на клеветницу.

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СПИСОК ФИРСОВА: ВДОВЕЦ ЛЕГКОСТУПОВОЙ РАСКРЫВАЕТ ВСЕ КАРТЫ. Пусть говорят. Выпуск от 22.04.2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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