Кадышеву сравнили с Бабкиной и высмеяли за морщины

Поклонники уверены, что Бабкина выглядит намного моложе своей коллеги, хотя Кадышева младше Бабкиной почти на десять лет.

Надежда Георгиевна и Надежда Никитична запечатлены на одном снимке, который Бабкина разместила на своей странице в Instagram.

Ходят слухи, что артистки, выступающие в похожем народном жанре, конфликтуют. Совместное фото говорит о том, что коллеги забыли разногласия, если они и были между ними.

На фото две пропагандистки русской народной культуры стоят обнявшись с улыбками на лицах.

"Вчера состоялся очередной съезд Международного союза деятелей эстрадного искусства. На этот раз мы собрались в театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо"! Переизбрали на новый срок правление и президента союза Петра Михайловича Шаболтая. Были все. Я была счастлива после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, повидаться с любимыми коллегами!" — написала Надежда Бабкина в своём микроблоге под снимком.

Интернет-пользователи в очередной раз подивились моложавости и красоте Надежды Георгиевны.

Фолловеры отметили, что 61-летняя Кадышева заметно проигрывает на фоне 71-летней Бабкиной.

В Сети пошутили, что Надежда Георгиевна начала стремительно "молодеть" после 60-ти лет, поэтому у Кадышевой есть все шансы повторить преображение своей коллеги.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.