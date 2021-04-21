Дочь Заворотнюк рассказала об отношении к вопросам о матери

Дочь актрисы Анна устроила для подписчиков вечер вопросов и ответов.

Фолловеры задавали Анне Заворотнюк разные вопросы. Зная, что тема недуга матери является для девушки табуированной, интернет-аудитория всё равно коснулась болезненной темы.

Вопрос подписчики, однако, задали весьма издалека. У Заворотнюк-младшей поинтересовались, как она относится к вопросам о здоровье мамы.

"Смотря к каким. Очень много людей искренне переживают и спрашивают, желают здоровья и добра, другие же просто хотят сплетен. Я никак уже к ним не отношусь, есть они и есть. Эту тему мне безумно больно и сложно раскрывать. Как вы уже поняли. Не хочу сотрясать воздух. Благодарю тех, кто желает здоровья маме", — объяснила Анна.

Ранее о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" озвучивались оптимистические прогнозы.

Учёные отмечали, что в лабораторных условиях научились вырабатывать клетки, которые борются с ростом опухоли. Благодаря этому негативные процессы в организме актрисы удалось приостановить.

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