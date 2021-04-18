Ксения Собчак стала жертвой неприятного инцидента. К ней неожиданно начал приставать неизвестный в зале столичного кинотеатра. Свое инкогнито невежливый поклонник не раскрыл, но его приятель пояснил, что тот является любовником светской львицы.
К счастью для Ксении, ее сопровождал супруг. Константин Богомолов заступился за нее, оттолкнув поклонника и потребовав не приближаться к Собчак.
Бдительная охрана заставила участника инцидента покинуть кинотеатр.
«Он руки распускает, сумасшедший какой-то», — прокомментировал случившееся Богомолов News.ru.
Несмотря на окружающие звездную семью слухи об их фиктивном браке, супруги продолжают удивлять поклонников своим эксцентричным поведением.
"Я никому не позволю обижать Ксению Анатольевну, и всегда готов прийти ей на помощь", - пояснил Богомолов в эфире популярного ток-шоу на телеканале НТВ.
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