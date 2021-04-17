Якубович рассказал о своём "кресте", который он несёт по жизни

Знаменитый телеведущий пожаловался на профессиональные проблемы на телевидении.

Ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович объяснял, что хотел начать работу на ТВ над новыми проектами, но капитал-шоу "Поле-чудес" стало его "жутким крестом".

"Были потрясающие предложения, но по многим причинам они то появлялись, то исчезали спонтанно. Я, наконец, пришел к выводу, что ничего не поделаешь, амплуа — такой жуткий крест", — рассказал Леонид Аркадьевич в интервью "Комсомольской правде".

Якубович назвал себя "старым диваном", который жалко выкинуть, так как на нём "рождались отец и дед".

"Дело не в том, что он кому-то мешает, его просто нельзя трогать. Поэтому я — как этот диван: стою посреди "Первого канала", и все знают, что его лучше не трогать", — объяснил Якубович.

Шоумен рассказал, что Первый канал отклоняет передачи, которые он придумывает, а переходить на другие каналы он не может, так как он обещал Константину Эрнсту оставаться на Первом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.