Знаменитый телеведущий пожаловался на профессиональные проблемы на телевидении.
Ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович объяснял, что хотел начать работу на ТВ над новыми проектами, но капитал-шоу "Поле-чудес" стало его "жутким крестом".
"Были потрясающие предложения, но по многим причинам они то появлялись, то исчезали спонтанно. Я, наконец, пришел к выводу, что ничего не поделаешь, амплуа — такой жуткий крест", — рассказал Леонид Аркадьевич в интервью "Комсомольской правде".
Якубович назвал себя "старым диваном", который жалко выкинуть, так как на нём "рождались отец и дед".
"Дело не в том, что он кому-то мешает, его просто нельзя трогать. Поэтому я — как этот диван: стою посреди "Первого канала", и все знают, что его лучше не трогать", — объяснил Якубович.
Шоумен рассказал, что Первый канал отклоняет передачи, которые он придумывает, а переходить на другие каналы он не может, так как он обещал Константину Эрнсту оставаться на Первом.
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