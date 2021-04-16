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Гастроли ВИА "Синяя птица" в Сахалине спровоцировали скандал

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александра Дроздова в очередной раз обвинили в том, что он использует бренд ВИА "Синяя птица" незаконно.

Гастроли ВИА "Синяя птица" в Сахалине спровоцировали скандал

Экс-вокалист ВИА "Синяя птица" Александр Дроздов выступает с концертами в Сахалине с 15 апреля.

Его афиши с названием легендарного коллектива вызвали вопросы со стороны местных блогеров. Вопрос возник по поводу того, может ли артист выступать под брендом ВИА "Синяя птица".

Журналисты SKR.SU попросили прокомментировать ситуацию официального представителя ВИА "Синяя птица" Александра Юрина.

"Писать на афише ВИА "Синяя птица" он [Александр Дроздов] не имеет права, что установлено судом. На ряд организаций, которые организуют его концерты, уже наложены большие штрафы", — объяснил Юрин агентству SKR. SU.

У исполнителя иная точка зрения на ситуацию.

"То что я работал в группе, это исторический факт. Он юридически закреплен в моей трудовой книжке. С 2000 года я там отработал 13 лет. В записи указано, что я был солистом. Это факт, который не вычеркнешь из биографии", — уверил Александр Дроздов в беседе с корреспондентами издания SKR. SU.

Певец отметил, что вправе исполнять композиции ансамбля, а также песни Юрия Антонова и Вячеслава Добрынина.

"Я сам являюсь членом Российского авторского общества (РАО) в качестве автора либо соавтора песен. Перед каждым концертом составляется рапортичка с песнями, которые будут исполняться, организаторы производят отчисления, отправляют их в РАО, а затем авторам произведений. На песню "Клен" у меня есть расписка от Юрия Игнатьевича Антонова, по которой я могу издавать и исполнять ее бессрочно, без выплаты авторских вознаграждений", — пояснил артист.

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Сахалин. Ответ зрителей после концерта. 15 апреля 2021 года. Город Долинск.
Автор: Елена Былкина
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