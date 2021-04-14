Ангелина Вовк согласна на состоятельного жениха

Поклонники Ангелины Вовк хотят знать, собирается ли знаменитая телеведущая выходить замуж.

Ангелина Михайловна нередко проводит часы досуга со своим другом — историком и радиоведущим Михаилом Куницыным. Эта дружба провоцирует многочисленные слухи о романтических отношениях звезды ТВ с коллегой.

"Пока Миша не купит мне кольцо и не вручит его на флорентийской башне, я за него замуж не пойду!" — рассказала Вовк на ТВ-шоу.

Журналисты спросили, собирается ли Ангелина Михайловна вообще выходить замуж.

"К сожалению, кандидатуры нет. Если подыщете мне состоятельного, желательно миллионера, то я подумаю. За альфонса не пойду!" — сказала Вовк.

Михаила Куницына телеведущая назвала просто другом.

"Вы что? Мы друзья, работаем вместе. А то что пишут, я не знаю даже… Я шучу, поддерживаю журналистов. Моё сердце занято моим бывшим мужем, который умер. Трудно найти замену такому человеку, который у меня был, это нереально. Когда ты понял, что такое любовь, высокие отношения, всё остальное не устраивает", — призналась звезда ТВ.

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