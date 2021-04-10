Бурунов поздравил с днём рождения важную в его жизни девушку

На снимке запечатлена красавица, которая с любовью смотрит на актёра. Подписчики заподозрили, что парочку связывает нечто большее, чем просто дружба.

Звезда фильмов "Полицейский с Рублевки" и "Содержанки" Сергей Бурунов разместил в своём Instagram-аккаунте фотографию с женщиной, которую очень ценит.

Артист сфотографирован со своим директором Анастасией Сайфулиной.

Бурунов поздравил свою соратницу с днем рождения.

На фото Сергей Бурунов выглядит весьма суровым, а его директор с лёгкой улыбкой смотрит на артистичного протеже.

"Это мой директор, Настя Сайфулина. У нее сегодня день рождения. Я называю ее ведьма. Но я ее очень ценю. Поздравляю!" — написал в своём микроблоге популярный актёр.

Подписчики заподозрили, что между Буруновым и его директором пробежала искра влюблённости.

"Мне кажется, она вас любит!"; "Походу, заколдовала"; "Серега, она красотка! Воруй ее!"; "Когда ваша свадьба?" — торопили события фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.