На снимке запечатлена красавица, которая с любовью смотрит на актёра. Подписчики заподозрили, что парочку связывает нечто большее, чем просто дружба.
Звезда фильмов "Полицейский с Рублевки" и "Содержанки" Сергей Бурунов разместил в своём Instagram-аккаунте фотографию с женщиной, которую очень ценит.
Артист сфотографирован со своим директором Анастасией Сайфулиной.
Бурунов поздравил свою соратницу с днем рождения.
На фото Сергей Бурунов выглядит весьма суровым, а его директор с лёгкой улыбкой смотрит на артистичного протеже.
"Это мой директор, Настя Сайфулина. У нее сегодня день рождения. Я называю ее ведьма. Но я ее очень ценю. Поздравляю!" — написал в своём микроблоге популярный актёр.
Подписчики заподозрили, что между Буруновым и его директором пробежала искра влюблённости.
"Мне кажется, она вас любит!";
"Походу, заколдовала";
"Серега, она красотка! Воруй ее!";
"Когда ваша свадьба?" — торопили события фолловеры.
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