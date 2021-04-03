Сестра Бондарчука объяснила, почему Фёдор бросил жену

Родственница режиссёра считает, что Паулина — прирождённый психолог.

Режиссер Наталья Бондарчук отмечает, что её брат просто расцвёл рядом с молодой женой.

С первой супругой Светланой Фёдор Бондарчук состоял в браке четверть века.

Их брак представлялся поклонникам очень крепким. Всё изменилось, когда Фёдор Сергеевич встретил красотку Паулину Андрееву.

Светлана и Фёдор расстались пять лет назад.

Бывшая жена не винит мужа, отмечая, что совместно пришли к выводу о том, что им нужно жить отдельно.

По словам Натальи Бондарчук, она с понимание относится к выбору брата. Она доброжелательно настроена по отношению и к Светлане, и к Паулине.

Новая жена Фёдора, на её взгляд, подходит ему больше. Продолжать жить со Светланой Фёдору было сложно, так как их отношения испортились.

"В последние годы у них все было непросто. Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала", — рассказала 70-летняя Наталья Сергеевна в интервью "Экспресс газете".

Молодая супруга режиссёра по профессии актриса, поэтому понимает тонкую душу режиссёра.

"Паулина, видимо, прирожденный психолог. С ней брат стал как новенький", — уверена Наталья Бондарчук.

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