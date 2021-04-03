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Тодоренко сказала Гузеевой в лицо всё, что о ней думает

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Представительницы разного поколения звёзд вместе ведут программу "ТикТок талант".

Тодоренко сказала Гузеевой в лицо всё, что о ней думает

Лариса Гузеева снискала славу женщины с непростым характером. Свой имидж склочной дамы она активно поддерживает в шоу "Давай поженимся".

Регину Тодоренко тоже публика иногда не жалует. В частности, ей не могут простить спорного высказывания о насилии в семье. Кроме того, ведущая очень эмоциональна. Супруга Влада Топалова иногда так бурно выражает свои эмоции, что зрителей это раздражает.

Волей судьбы Гузеева и Тодоренко оказались в одном шоу.

Регина выражала свои претензии Гузеевой.

"Вы знаете, вы знаете, что … — начала Тодоренко. — Лариса — прекрасная женщина", — в итоге сказала Регина, оробев под властным взглядом Гузеевой.

"Не, незачёт, Регина, незачёт", — ответила Гузеева.

Роман Каграманов тоже попытался укорить Ларису Андреевну, однако смог выпалить только подобострастный комплимент в адрес телесвахи.

"Вот вы, Лариса… мой краш", — сказал Роман.

"Сказала Ларисе Гузеевой всё в лицо! Как смогла", — объяснила Тодоренко в Instagram.

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Шоу ТикТок Талант. 2 выпуск // Лариса Гузеева, Артур Бабич, Юля Гаврилина, Дима Билан
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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