Моргенштерн закрасил свои тату и вышел в народ неузнанным

Шоумен решил провести эксперимент на улицах города.

Рэпер из Уфы Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, стремительно стал кумиром молодёжи.

Его образ является узнаваемым. Неотъемлемым элементом стиля исполнителя являются его татуировки на лице, наводящие ужас на представителей старшего поколения.

Профессиональные Гримеры замаскировали тату тональным кремом, а чтобы рэпера было еще сложнее узнать, нарисовали щетину.

Певец распрощался на время со своими брендовыми шмотками и оделся как среднестатистический житель Москвы.

"Вчера ко мне во сне явился Дава, сделавший липосакцию и говорит: "Посмотри на меня, я такой красивый, худой, без татуировок, смешных усиков. А кто ты без своих отличительных знаков?" И я подумал: блин, а узнают ли меня мои любимые подписчики и слушатели?", — объяснил свою идею Алишер.

Моргенштерн вышел на улицу и поинтересовался у прохожих, что они думают о творчестве Моргенштерна.

Нашлись как поклонники рэпера, так и те, кто резко осуждал эпатажного шоумена.

В конце Алишер сорвал с себя все маски и рассекретил свою личность перед опрашиваемыми людьми, которые были немало удивлены, увидев популярного исполнителя перед собой.