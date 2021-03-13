Садальский высмеял Галкина за рекламу фабрики-банкрота

Актёр успешно находит нелепые ситуации, о которых с удовольствием рассказывает на своей странице Instagram.

Стасу Садальскому показалось забавным то, что Максим Галкин разрекламировал шоколадные конфеты "Коркунов" за несколько дней до того как суд признал основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" банкротом.

"Не успел Андрей Коркунов заплатить Максимке за рекламу, своих шоколадных конфеток — тут же объявил себя банкротом", — отметил Садальский в своём микроблоге.

Дотошный артист заметил, что реклама конфет в аккаунте Галкина появилась третьего марта, а фабрика обанкротилась 11 марта.

Подписчики звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировали ситуацию.

"Банкрот Коркунов, при чём тут Галкин-то? Галкин как раз успешен, и всё у него в шоколаде", — заступились за юмориста фолловеры. "Неужели гонорар Галкина привёл к банкротству?!" — пошутили интернет-пользователи.