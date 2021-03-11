Он — голограмма: Садальский опубликовал странный снимок Малахова

Ведущий ток-шоу распался на пиксели на фотографии Садальского с Ларисой Голубкиной.

Звезда советского кинематографа опубликовал в Instagram снимок с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, которой 9 марта исполнился 81 год.

"Hе уходи, тебя я умоляю, Слова любви сто кpат я повтоpю, Пусть осень у двеpей, Я это твёpдо знаю, И все ж "не уходи" тебе я говоpю", — написал в своём микроблоге красивые стихи Станислав Юрьевич.

Внимание подписчиков, однако, было приковано к изображению Андрея Малахова, который тоже запечатлён на фото. На его фигуре проступали странные полосы. Более того, сквозь Малахова можно было рассмотреть интерьер помещения и окно за заднем фоне.

"Он почему-то прозрачный", — недоумевают фолловеры. "Малахов — голограмма", — объяснили подписчики артиста.