Примадонна не балует публику выходами в свет, поэтому приход Аллы Борисовны на передачу "Сегодня вечером" стал заметным событием в мире шоу-бизнеса.
О том, что Алла Пугачёва стала гостьей вечернего шоу, которое ведёт её супруг Максим Галкин, стало известно благодаря тому, что Маша Распутина опубликовала в своём Instagram совместный снимок с Примадонной.
"На съемках шоу-программы "Сегодня вечером", посвященной гениальному маэстро музыки Александру Сергеевичу Зацепину", — подписала фото Распутина.
Внимание интернет-пользователей приковал к себе наряд Аллы Борисовны. Певица явилась на шоу в своём легендарном балахоне, чем немало удивила публику.
Казалось, что свой знаменитый наряд Алла Борисовна оставила в прошлом.
Маститая исполнительница не перестаёт радовать поклонников тем, что делает снимки в очень стильных нарядах, которые её необыкновенно молодят.
Возможно такой жест является данью уважения стилисту Вячеславу Зайцеву, который недавно отпраздновал свой 83-й день рождения. Именно он является автором чёрного объёмного платья, которое стало неотъемлемой частью образа певицы.
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