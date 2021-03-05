Артистка, которую обвиняют в мошенничестве, не выдержала всеобщих нападок.
Несколько месяцев гремит скандал, связанный с тем, что имущества народного артиста СССР попало в распоряжение супругов — Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Со всех сторон доносились разоблачительные голоса.
То и дело вскрывались новые подробности дел предприимчивых супругов.
В эфире одного из ток-шоу у Натальи Дрожжиной случился нервный припадок.
Её супруг Михаил Цивин заявил, что после того случая артистке стало хуже.
"Это не смешно. У моей жены уже было две остановки сердца. Она пребывает в инвалидном состоянии. Они просто лгут, просто клевещут. Все до одного", — вспылил супруг Натальи Дрожжиной.
Дрожжина и Цивин желают вернуть имущество вдове Баталова Гитане Леонтенко, однако она настаивает на признании договора пожизненной ренты недействительным.
"Дрожжина со 2 июля пытается расторгнуть договор. И вот эти новые благодетели, которые сегодня находятся возле Гитаны Аркадьевны, не дают этого сделать", — объяснил Цивин.
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