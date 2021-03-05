Перенесшей остановку сердца Дрожжиной стало хуже

Артистка, которую обвиняют в мошенничестве, не выдержала всеобщих нападок.

Несколько месяцев гремит скандал, связанный с тем, что имущества народного артиста СССР попало в распоряжение супругов — Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Со всех сторон доносились разоблачительные голоса.

То и дело вскрывались новые подробности дел предприимчивых супругов.

В эфире одного из ток-шоу у Натальи Дрожжиной случился нервный припадок.

Её супруг Михаил Цивин заявил, что после того случая артистке стало хуже.

"Это не смешно. У моей жены уже было две остановки сердца. Она пребывает в инвалидном состоянии. Они просто лгут, просто клевещут. Все до одного", — вспылил супруг Натальи Дрожжиной.

Дрожжина и Цивин желают вернуть имущество вдове Баталова Гитане Леонтенко, однако она настаивает на признании договора пожизненной ренты недействительным.

"Дрожжина со 2 июля пытается расторгнуть договор. И вот эти новые благодетели, которые сегодня находятся возле Гитаны Аркадьевны, не дают этого сделать", — объяснил Цивин.