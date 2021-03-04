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Сергей Сафронов стал гостем передачи "Секрет на миллион". Иллюзионист показал телеведущей последствия хирургического вмешательства.

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" признался, что недавно узнал о своём страшном диагнозе. Шрам у звезды остался на шее.

"Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не моё, чужое. Потом одышка возникла, потливость. Страшно всё это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали", — рассказал Сафронов.

Кудрявцева близко к сердцу приняла слова иллюзиониста. Лере стало нестерпимо жалко Сафронова. Ведущая расплакалась, слушая фокусника.

Сафронов пока отказывается говорить о том, какой именно недуг его поразил.

 

 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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