Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова

Сергей Сафронов стал гостем передачи "Секрет на миллион". Иллюзионист показал телеведущей последствия хирургического вмешательства.

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" признался, что недавно узнал о своём страшном диагнозе. Шрам у звезды остался на шее.

"Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не моё, чужое. Потом одышка возникла, потливость. Страшно всё это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали", — рассказал Сафронов.

Кудрявцева близко к сердцу приняла слова иллюзиониста. Лере стало нестерпимо жалко Сафронова. Ведущая расплакалась, слушая фокусника.

Сафронов пока отказывается говорить о том, какой именно недуг его поразил.