Сергей Сафронов стал гостем передачи "Секрет на миллион". Иллюзионист показал телеведущей последствия хирургического вмешательства.
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" признался, что недавно узнал о своём страшном диагнозе. Шрам у звезды остался на шее.
"Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не моё, чужое. Потом одышка возникла, потливость. Страшно всё это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали", — рассказал Сафронов.
Кудрявцева близко к сердцу приняла слова иллюзиониста. Лере стало нестерпимо жалко Сафронова. Ведущая расплакалась, слушая фокусника.
Сафронов пока отказывается говорить о том, какой именно недуг его поразил.
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