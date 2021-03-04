63-летний певец почувствовал острое недомогание.
Как сообщает "Комсомольская правда", Александра Маршала поместили в клинику в Барвихе.
Медики оценили состояние певца как предынсультное.
Последний раз Маршал обращался к подписчикам две недели назад.
"Поздравляю всех моих друзей, участников тех событий, с Днём вывода войск из Афганистана! Будьте здоровы, Шурави! Всех обнял!" — написал исполнитель в Instagram.
Рок-музыкант известен как участник групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" и "Парк Горького".
Сольная карьера Маршала была тоже весьма успешна.
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