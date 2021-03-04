Александр Маршал госпитализирован с подозрением на инсульт

63-летний певец почувствовал острое недомогание.

Как сообщает "Комсомольская правда", Александра Маршала поместили в клинику в Барвихе.

Медики оценили состояние певца как предынсультное.

Последний раз Маршал обращался к подписчикам две недели назад.

"Поздравляю всех моих друзей, участников тех событий, с Днём вывода войск из Афганистана! Будьте здоровы, Шурави! Всех обнял!" — написал исполнитель в Instagram.

Рок-музыкант известен как участник групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" и "Парк Горького".

Сольная карьера Маршала была тоже весьма успешна.