Ксения Собчак похвасталась "успешным" бизнесом

Ксения Собчак очень успешно заявила о себе в интернет-пространстве. Её программы в YouTube имеют хорошие рейтинги. Журналистка высоко оценивает свои начинания, однако в финансовом плане они не всегда успешны.

Но звезда интернета и ТВ не ограничивается только информационной деятельностью.

Собчак организовала с подругой Юлией Прудько маркетинговое и PR-агентства, деятельность которых составляет предмет её гордости.

"Можно бесконечно смотреть на то, как бомбит хейтеров, как текут слёзы завистников и как стремительно растёт и развивается наш Leaders. Наше с Юлией Прудько инфлюенсер-маркетинговое агенство Leaders на рынке всего полгода", — заявила Ксения Анатольевна в Instagram.

Собчак уверила, что конкуренты трепещут, глядя на небывалые успехи их начинания.

"Целиком забрав под себя нишу работы с качественными инфлюенсерами и премиальными клиентами, мы совершили логичный следующий шаг — запустили собственную лабораторию по созданию креативных идей и визуального контента. Мощным лидерам — мощный продакшн!" — пафосно отметила журналистка.

Однако, по информации "Комсомольской правды", дела агентства Собчак развиваются не столь радужно.

Реклама с привлечением лидеров мнений — блогеров, артистов и т. д. пока не принесла своим создательницам серьёзную прибыль.

Как сообщает "КП", ООО "Лидерс" завершило 2020 год с убытками в размере 7,9 млн рублей.