Вдова худрука "Ералаша" поделилась фотографией из семейного архива.
На снимке запечатлены сам Борис Грачевский, его старший сын Максим и маленький Филипп. Разница в возрасте между братьями — почти 48 лет.
"Мои Грачата", — трогательно подписала фото Екатерина Белоцерковская.
Подписчики горячо поддержали вдову бессменного руководителя киножурнала "Ералаш".
"Дай Бог брат чем может поможет, главное есть плечо", — написали фолловеры под постом
"Катя, вы даже внешне с Борисом Грачевским похожи. Филипп такой малыш очаровашка. Удачи вам!" — пожелали вдове режиссёра интернет-пользователи.
Многих интересует судьба киножурнала "Ералаш". Существует мнение, что без Грачевского проекту с большой историей не суждено продолжить своё существование. Однако в Сети развернулась большая рекламная кампания. Через социальные Сети объявили кастинг для съёмок в детском киножурнале.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.