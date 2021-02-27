Белоцерковская опубликовала снимок с Грачевским и двумя его сыновьями

Вдова худрука "Ералаша" поделилась фотографией из семейного архива.

На снимке запечатлены сам Борис Грачевский, его старший сын Максим и маленький Филипп. Разница в возрасте между братьями — почти 48 лет.

"Мои Грачата", — трогательно подписала фото Екатерина Белоцерковская.

Подписчики горячо поддержали вдову бессменного руководителя киножурнала "Ералаш".

"Дай Бог брат чем может поможет, главное есть плечо", — написали фолловеры под постом "Катя, вы даже внешне с Борисом Грачевским похожи. Филипп такой малыш очаровашка. Удачи вам!" — пожелали вдове режиссёра интернет-пользователи.

Многих интересует судьба киножурнала "Ералаш". Существует мнение, что без Грачевского проекту с большой историей не суждено продолжить своё существование. Однако в Сети развернулась большая рекламная кампания. Через социальные Сети объявили кастинг для съёмок в детском киножурнале.