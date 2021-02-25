Звезда 90-х дала совет наследникам исполнительницы хита "Ягода-малина".
Наталья Штурм отметила, что у квартиры Валентины Легкоступовой "нехорошая история", поэтому продать её будет непросто.
Певица уверена, что у родственников исполнительницы только один выход урегулировать конфликт с вдовцом Легкоступовой. Она считает, что спор вокруг недвижимости можно прекратить, если продать квартиру и разделить сумму между всеми наследниками.
Штурм посоветовала детям певицы Матвею и Анетте взять инициативу в свои руки и сделать пребывание Фирсова в квартире невыносимым.
"Им нужно заехать в квартиру Вали: Матвею с девушкой и их друзьями, Анетте с двумя детьми и мужем, могу дать еще двух алабаев, двухметрового удава (друзья одолжат), попугая Ару и обезьянку. Фирсова нужно вывести из зоны комфорта, и он сам уйдёт", — выразила своё мнение певица в интервью ФАН.
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