Киселев предупредил Бортич об опасности призывов к митингам

Дмитрий Киселев предупредил Александру Бортич о том, что призывы к протестам могут оставить её без работы.

В качестве примера телеведущий привёл Украину, где после событий 2014 года вся киноиндустрия пришла в упадок.

"Михалков зрит в корень, цель протестов чисто разрушительная. Путь по полной прошла Украина. Сначала гуляли, потом скакали, прыгали на полицию, в итоге внешнее управление. Кому-то из внешнеуправляющих нужно украинское кино? Сейчас там трагедия, никакой киностудии, ни одного актера на слуху", — пояснил Киселев.