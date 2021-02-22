Дмитрий Киселев предупредил Александру Бортич о том, что призывы к протестам могут оставить её без работы.
В качестве примера телеведущий привёл Украину, где после событий 2014 года вся киноиндустрия пришла в упадок.
"Михалков зрит в корень, цель протестов чисто разрушительная. Путь по полной прошла Украина. Сначала гуляли, потом скакали, прыгали на полицию, в итоге внешнее управление. Кому-то из внешнеуправляющих нужно украинское кино? Сейчас там трагедия, никакой киностудии, ни одного актера на слуху", — пояснил Киселев.
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