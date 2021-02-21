На блогершу Дарью Зотееву (известную под псевдонимом Инстасамка) напал неизвестный. Об этом она сообщила в Instagram.
"Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса вылил на меня зеленки", — написала она.
У девушки оказалась испачканы лицо, руки, куртка и ботинки.
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