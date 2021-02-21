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Полину Гагарину в детстве путали с мальчиком

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Полина Гагарина решила создать собственный курс похудения и рассказала историю из детства, чтобы подтвердить свою заинтересованность в этой сфере.

Певица призналась, что в детстве она страдала от лишнего веса и травли из-за этого. Также артисту в школе часто путали с мальчиков. Она написала об этом в Instagram.

"Меня мальчишки часто называли толстой и путали с мальчиком, когда мне было 12 лет", — отмечает Гагарина.

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Автор: Алексей Корнеев
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