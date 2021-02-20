Дмитрий Шепелев прокомментировал весть о своём увольнении с канала ТНТ

Телеведущий назвал дебилами тех, кто множит о нём недостоверные слухи.

Ранее телеведущий рассказывал, что покинул Первый канал, так как его утомил скандальный характер передач, которые ему предлагали вести. Он же мечтал создать позитивный контент.

Шепелев перешёл на канал ТНТ, где вёл развлекательную семейную передачу "Ты как я".

Сообщалось, что съёмки шоу приостановили из-за низких рейтингов.

Сам Дмитрий Шепелев с возмущением отреагировал на подобную информацию, уверив, что не слышал о закрытии шоу.

На вопросы подписчиков, которые интересовались его увольнением, Шепелев привёл слова главы Министерства иностранных дел.

"Потому что дебилы, как говорит Сергей Лавров!" — написал звезда ТВ.

Шепелев ранее признался поклонникам, что его "день расписан по часам".