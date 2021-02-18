Звезда "Сватов" рассказал о судьбе незавершённого сериала

Исполнитель роли Сан Саныча объяснил, какое будущее ждёт один из самых любимых в народе многосерийных фильмов.

Поклонники сериала "Сваты" не перестают задавать вопросы о том, увидят ли они продолжение полюбившейся картины.

Съёмки седьмого сезона растянулись на несколько лет.

Ранее актриса Олеся Железняк объясняла, что работа над фильмом прервалась из-за событий на Украине. Одним из продюсеров картины являлся Владимир Зеленский, ныне президент Украины.

Александр Феклистов, сыгравший в "Сватах" роль Сан Саныча, дал фанатам надежду на то, что они всё-таки увидят седьмой сезон.

" Буквально сегодня меня попросили о занятости на лето. Съемки уже были, но их не смогли завершить из-за пандемии", — сказал актер в беседе с "Газетой.ру"

О том, что седьмой сезон станет финальным, ранее сказал режиссер картины Андрей Яковлев.

"Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет", — рассказал режиссер порталу Privet-Rostov .