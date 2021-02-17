Звезда отечественного кино был госпитализирован из-за внезапного повышения температуры.
Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан ранее объясняла, что артист проходит лечение в нековидном отделении в одной из московских клиник.
Компьютерная томография показала, что состояние артиста не вызывают опасений.
Сын Михаила Сергеевича депутат Госдумы РФ Сергей Боярский объяснил, что короновируса медицинское обследование в организме актёра не выявило.
"Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — цитирует Боярского-младшего РИА Новости.
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