Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии отца

Звезда отечественного кино был госпитализирован из-за внезапного повышения температуры.

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан ранее объясняла, что артист проходит лечение в нековидном отделении в одной из московских клиник.

Компьютерная томография показала, что состояние артиста не вызывают опасений.

Сын Михаила Сергеевича депутат Госдумы РФ Сергей Боярский объяснил, что короновируса медицинское обследование в организме актёра не выявило.

"Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — цитирует Боярского-младшего РИА Новости.