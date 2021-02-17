Второй супруг Легкоступовой решил бороться за наследство певицы

Алексей Григорьев, который прожил в браке с исполнительницей 20 лет, предъявил права на имущество покойной экс-супруги.

Григорьев подал иск на имущество, нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой.

"Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода", — рассказал адвокат Сергей Жорин в интервью "Комсомольской правде".

Ответчиками по иску выступают все наследники певицы: дети Анетта Бриль и Матвей, мать и вдовец Юрий Фирсов.

Дети покойной артистки считают, что Григорьев намерен претендовать на загородный особняк певицы, который был приобретён в браке, а после развода остался во владении Легкоступовой.