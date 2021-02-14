Соседов объяснил неожиданное награждение ЮрКисса

Музыкальный критик поделился своими соображениями по поводу награждения 23-летнего исполнителя орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Имя певца ЮрКисса совершенно не знакомо Сергею Соседову. При этом критик уверен, что президенту России виднее, кому вручать награды.

"Я не знаю, кто такой ЮрКисс, никогда не слышал его голоса. Очень странно — в 23 года получать такие награды, — приводят слова Соседова "Невские новости".

По мнению критика, в нашей стране подобная ситуация не нова.