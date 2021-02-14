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Соседов объяснил неожиданное награждение ЮрКисса 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик поделился своими соображениями по поводу награждения 23-летнего исполнителя орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Имя певца ЮрКисса совершенно не знакомо Сергею Соседову. При этом критик уверен, что президенту России виднее, кому вручать награды.

"Я не знаю, кто такой ЮрКисс, никогда не слышал его голоса. Очень странно — в 23 года получать такие награды, — приводят слова Соседова "Невские новости".

По мнению критика, в нашей стране подобная ситуация не нова.

"Ничему уже не удивляешься, поскольку эти награды давно обесценились. В советское время тоже были протекции — награды не всегда получали заслуженно. Очень часто наряду с достойными людьми медали получали никому не известные люди", — объяснил Соседов.

 

Автор: Елена Былкина
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