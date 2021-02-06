Бари Алибасов покинул Москву в инвалидном кресле

Бари Алибасов улетел из Москвы в Калининград. Продюсер планирует там пожить некоторое время и пройти курс восстановления.

Ранее Алибасов находился в наркологической клинике Евгения Бучацкого. Из клиники его забрал сын и привёз в аэропорт. Об этом сообщило издание "СтарХит".

Примечательно, что Алибасов не передвигался самостоятельно, поскольку у него сохранились боли в ногах. Продюсер передвигался с помощью инвалидного кресла.