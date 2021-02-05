Александр Ревва показал, как поправился на отдыхе в Дубае

Шоумен продемонстрировал свою фигуру в формате "до" и "после".

Александр Ревва опубликовал в своём Instagram два снимка. На одном из них у артиста виден объёмный живот, а на втором он предстаёт стройным как Аполлон.

Каждый из серии однотипных снимком на пляже комик подписал весьма остроумно.

"На пляже с женой и без жены", — написал юморист, который сейчас отдыхает с супругой в Объединённых Арабских Эмиратах.

Артист обещает подписчиках открыть секрет своего похудения.

"Как привести в порядок своё тело, напичканное оливьешкой, жаренной картошкой и пирожками, всего за один месяц? А вот так — это возможно и легко!", - заинтриговал публику Ревва.

Фолловеров Ревва не смог ввести в заблуждение. Подписчики сразу определили, что Ревва просто расслабил и втянул живот на фото.