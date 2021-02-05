Отец Фриске негативно отреагировал на новость об отцовстве Шепелева

Безутешный отец до сих пор винит во всех своих бедах бывшего зятя.

Отца Жанны Фриске Владимира Копылова попросили прокомментировать весть о том, что в новой семье Шепелева ожидается пополнение.

Новая пассия ведущего дизайнер Екатерина Тулупова беременна.

Это новость не растрогала мужчину, который похоронил дочь.

Новая волна злобы охватила Владимира Борисовича после того, как Шепелев вознамерился продать долю сына Платона в квартире, которая принадлежала Жанне Фриске.

Мужчина собирается судиться с бывшем зятем, так как мечтал оставить жилплощадь внуку.