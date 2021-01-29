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Ольга Орлова впервые рассказала о тайном возлюбленном

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певице посоветовали последовать примеру Анастасии Волочковой.

Ольга Орлова впервые рассказала о тайном возлюбленном

Ольга Орлова периодически намекает поклонникам о том, что в её жизни появился любимый человек.

Экс-солистка группы "Блестящие" при этом ведёт себя довольно скрытно, предпочитая не называть имя избранника.

Несмотря на такую загадочность, эмоции переполняют Ольгу, которая не может удержаться от соблазна поделиться своей счастливой историей любви с фанатами.

По словам Орловой, её бойфренд является мужчиной мечты, потому что осыпает возлюбленную цветами и подарками.

Фолловеры предположили, что Орлова не спешит показывать своего идеального жениха, так как, возможно, мужчина женат.

Так как на дне рождении Бузовой Орлова пришла одна, её забросали вопросами.

"Вы что, поссорились?", — интересовались подписчики.

"Он женат?", — строят предположения интернет-пользователи.

Орлова объясняет, что афишировать личную жизнь не в её правилах.

"Я никого не скрываю, мы вместе живем и везде ходим, но выкладывать свою личную жизнь я не хочу, мне это не близко! — пояснила исполнительница.

Фолловеры предложили Орловой выкладывать снимки своего бойфренда по частям, как это делала Анастасия Волочкова.

"О, интересная мысль! С какой части изволите начать?" — пошутила Ольга.

Автор: Елена Былкина
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