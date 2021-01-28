Ведущий "В мире животных" осваивает молодёжную площадку, чтобы давать добрые советы подрастающему поколению.
Николай Дроздов чувствует в себе силы идти в ногу со временем.
Ученый и телеведущий в последнее время активизировался в медийном пространстве. Николай Николаевич снялся в роликах World of Warcraft: Shadowlands и GQ Russia и Gucci "НИИ мужского костюма".
Один из самых добрых ведущих российского телевидения намерен просвещать в "тиктоке" молодежь, делясь своим опытом и рассказывая молодым людям о происхождении Вселенной.
"Если раз в неделю давать добрые советы молодёжи — это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?" — объяснил Николай Николаевич порталу "Подъём".
Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.