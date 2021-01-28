Николай Дроздов решил покорить TikTok

Ведущий "В мире животных" осваивает молодёжную площадку, чтобы давать добрые советы подрастающему поколению.

Николай Дроздов чувствует в себе силы идти в ногу со временем.

Ученый и телеведущий в последнее время активизировался в медийном пространстве. Николай Николаевич снялся в роликах World of Warcraft: Shadowlands и GQ Russia и Gucci "НИИ мужского костюма".

Один из самых добрых ведущих российского телевидения намерен просвещать в "тиктоке" молодежь, делясь своим опытом и рассказывая молодым людям о происхождении Вселенной.