Кети Топурию выписали из роддома

Несколько дней назад Кети Топурия во второй раз стала мамой. Уже 26 января певица покинула роддом.

О своей выписке артистка рассказала в Instagram. Она показала многочисленные букеты от родственников и близких друзей, подписав публикацию "Дома".

Примечательно, что долгое время Топурии удавалось скрывать беременность. О положении певицы стало известно только в октябре прошлого года.