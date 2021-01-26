Лариса Долина призналась, что просила Юлию Началову лечиться, однако та слишком поздно взялась за своё здоровье.

"Мы все знали про проблемы Юли со здоровьем: и про анорексию, и про подагру. Умоляли ее лечиться, но она была такая самоуверенная, говорила, что ничего страшного не случится", — пояснила Долина.

Сама Началова ещё при жизни рассказывала, как столкнулась с анорексией.

"В 20 лет весила 54 килограмма, но мне казалось, что это совсем не идеальные цифры. Поначалу попробовала не есть 10 дней — увидела хороший результат. Потом ела только зелень — вес ушел до 42 килограммов. Желание принимать пищу вообще пропало: видимо, желудок настолько сузился. Я поняла, что со мной что-то не так: не могла ни есть, ни пить. Решила обратиться к терапевту. Доктор прогнозировал бесплодие, если я и дальше буду так питаться. Взяла себя в руки, сделала все, чтобы дух преобладал над телом, ведь анорексия идет именно от головы", — рассказывала артистка.