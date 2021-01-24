Певица стала героиней откровенной постельной сцены.
Поклонники исполнительницы открыли для себя новые грани таланта Полины Гагариной.
Певица попробовала свои силы в актёрской профессии, снявшись в третьем сезоне сериала "Бывшие".
Согласно сценарию фильма, героиня Гагариной — писательница, которую привлекают запретные удовольствия.
В одной из сцен фильма Полина предстаёт перед зрителями абсолютно обнажённой. Те, кто успел оценить сериал, отмечают, что Полина находится в отличной физической форме.
Интернет-моралисты осудили Гагарину за эротическую сцену, вспомнив, как в своё время наделала много шума постельная сцена с участием актрисы Кристины Асмус в фильме "Текст".
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?