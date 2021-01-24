Полина Гагарина снялась голой в новом сериале "Бывшие"

Певица стала героиней откровенной постельной сцены.

Поклонники исполнительницы открыли для себя новые грани таланта Полины Гагариной.

Певица попробовала свои силы в актёрской профессии, снявшись в третьем сезоне сериала "Бывшие".

Согласно сценарию фильма, героиня Гагариной — писательница, которую привлекают запретные удовольствия.

В одной из сцен фильма Полина предстаёт перед зрителями абсолютно обнажённой. Те, кто успел оценить сериал, отмечают, что Полина находится в отличной физической форме.

Интернет-моралисты осудили Гагарину за эротическую сцену, вспомнив, как в своё время наделала много шума постельная сцена с участием актрисы Кристины Асмус в фильме "Текст".