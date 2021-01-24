Добычей злоумышленников стали личные вещи звезды.
Виктория Боня пожаловалась на то, что её квартиру в Монако обокрали. Модель обратилась за помощью в полицию.
Воры были очень избирательны, так как взяли только дорогостоящие брендовые сумки Виктории. Одежда и прочие аксессуары оставили преступников равнодушными.
"Вещи не украли, даже шубы. Брали только сумки, их проще сбывать! Жаль, меня дома не было, я бы их на вилы надела", — выражает своё негодование Боня.
Звезда "Дома-2" опубликовала в своём Instagram фото, на котором виден беспорядок, который устроили преступники в её апартаментах.
Виктория не первый раз становится жертвой воровства. Она рассказала историю, которая произошла с ней ранее. Модель уверена, что два этих случая взаимосвязаны.
"Ко мне залезли воры, прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым и было очень легко войти. Но, когда инцидент произошел в первый раз, я говорила полиции, что они вернутся. Во второй раз, когда залезли, меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене. 250 тысяч евро — полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчетам, так как было огромное количество дорогих сумок", — объяснила Боня.
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