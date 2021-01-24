Викторию Боню обворовали в Монако

Добычей злоумышленников стали личные вещи звезды.

Виктория Боня пожаловалась на то, что её квартиру в Монако обокрали. Модель обратилась за помощью в полицию.

Воры были очень избирательны, так как взяли только дорогостоящие брендовые сумки Виктории. Одежда и прочие аксессуары оставили преступников равнодушными.

"Вещи не украли, даже шубы. Брали только сумки, их проще сбывать! Жаль, меня дома не было, я бы их на вилы надела", — выражает своё негодование Боня.

Звезда "Дома-2" опубликовала в своём Instagram фото, на котором виден беспорядок, который устроили преступники в её апартаментах.

Виктория не первый раз становится жертвой воровства. Она рассказала историю, которая произошла с ней ранее. Модель уверена, что два этих случая взаимосвязаны.