Чехова уверена, что незлопамятна из-за провалов в памяти

Ведущая пожаловалась на забывчивость.

В своём Instagram Анфиса Чехова рассказала об особенностях своей памяти.

Звезда ТВ призналась, что страдает рассеянностью, так как постоянно проезжает нужные повороты. Из её головы быстро выветриваются воспоминания о недавнем прошлом.

"Но есть и плюсы: я не помню зла, которое мне делали. Помню, что человек не очень хороший, но вот что конкретно плохого он мне сделал, хоть убей не помню. Поэтому со временем решаю, что мне показалось, что было между нами что-то плохое, и продолжаю нормально общаться", — отметила Анфиса.

Подписчики посчитали, что это тревожный сигнал, и что Чеховой необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Чехова возразила, что уже консультировалась с врачом по этому поводу, однако медик объяснил ей, что у неё просто такая особенность — не держать в памяти много информации.