Павел Деревянко появился на красной дорожке с новой девушкой

Актёр недавно объявил о расставании со своей гражданской супругой, которая родила ему двоих детей.

Павел Деревянко заинтересовал публику тем, что появился на церемонии вручения кинопремии "Золотой орёл" с длинноногой блондинкой.

Свою спутницу актёр представил как Алёна Иванова. О девушке Павел рассказал то, что она — чемпионка по бальным танцам. Алёна также пробует свои силы в модельном бизнесе

Весь вечер парочка провела вместе. Деревянко нежно обнимал свою спутницу и охотно позировал с ней фоторепортёрам.

Бывшая возлюбленная Деревянко Дарья Мясищева объяснила, что не держит зла на своего гражданского супруга.