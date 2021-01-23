Актёр недавно объявил о расставании со своей гражданской супругой, которая родила ему двоих детей.
Павел Деревянко заинтересовал публику тем, что появился на церемонии вручения кинопремии "Золотой орёл" с длинноногой блондинкой.
Свою спутницу актёр представил как Алёна Иванова. О девушке Павел рассказал то, что она — чемпионка по бальным танцам. Алёна также пробует свои силы в модельном бизнесе
Весь вечер парочка провела вместе. Деревянко нежно обнимал свою спутницу и охотно позировал с ней фоторепортёрам.
Бывшая возлюбленная Деревянко Дарья Мясищева объяснила, что не держит зла на своего гражданского супруга.
"Мы по-прежнему любим друг друга и уважаем. Мы вместе воспитываем детей, но мы больше не пара. Никто не находил себе молоденьких, никто никуда не уходил. Мы партнёры, мы друзья. У нас всё в порядке. Просто мы свободные и счастливые люди", — рассказала ранее Дарья.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.