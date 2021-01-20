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Усы в обмен на рекламу: Слепаков заставил Деревянко отрастить усы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист объяснил, что теперь обязан выполнить требование актёра, который пошёл на жертвы ради роли и изменил свой имидж.

Усы в обмен на рекламу: Слепаков заставил Деревянко отрастить усы

Семён Слепаков признался, что выгодно сторговался с Павлом Деревянко. После договорённости с актёром Слепаков исписал свой пост ссылками на Instagram-аккаунт Деревянко.

"В настоящее время @pablo_derevyanko задействован в съемках моего нового проекта. Персонаж, которого играет @pablo_derevyanko, носит усы. Сомневаясь в качестве накладных, мы обратились к @pablo_derevyanko с просьбой отрастить свои собственные. Но @pablo_derevyanko категорически отказался это сделать, несмотря на то, что сам частенько говаривал — "усики — пропуск в трусики" — написал комедийный продюсер в своём микроблоге.

В качестве бонуса Слепаков пообещал другу и соратнику по творчеству привлечь на его страничку в Instagram больше подписчиков.

Деревянко отрастил усы, поэтому юморист, как и обещал, стал зазывать фолловеров в аккаунт актёра.

"Все подписывайтесь на инстаграм @pablo_derevyanko!!! Умоляю. Это — невероятно интересный аккаунт! Там столько крутого контента!!! Я бывало как зайду с утра — глядь, а уже вечер… Подпишитесь, не пожалеете! А если вы уже подписаны, то отпишитесь и подпишитесь снова. Пашуль, так нормально или еще что-то дописать?", — написал Семён под фото с усатым Деревянко.

 

Автор: Елена Былкина
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