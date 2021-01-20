Усы в обмен на рекламу: Слепаков заставил Деревянко отрастить усы

Юморист объяснил, что теперь обязан выполнить требование актёра, который пошёл на жертвы ради роли и изменил свой имидж.

Семён Слепаков признался, что выгодно сторговался с Павлом Деревянко. После договорённости с актёром Слепаков исписал свой пост ссылками на Instagram-аккаунт Деревянко.

"В настоящее время @pablo_derevyanko задействован в съемках моего нового проекта. Персонаж, которого играет @pablo_derevyanko, носит усы. Сомневаясь в качестве накладных, мы обратились к @pablo_derevyanko с просьбой отрастить свои собственные. Но @pablo_derevyanko категорически отказался это сделать, несмотря на то, что сам частенько говаривал — "усики — пропуск в трусики" — написал комедийный продюсер в своём микроблоге.

В качестве бонуса Слепаков пообещал другу и соратнику по творчеству привлечь на его страничку в Instagram больше подписчиков.

Деревянко отрастил усы, поэтому юморист, как и обещал, стал зазывать фолловеров в аккаунт актёра.