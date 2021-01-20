Юморист объяснил, что теперь обязан выполнить требование актёра, который пошёл на жертвы ради роли и изменил свой имидж.
Семён Слепаков признался, что выгодно сторговался с Павлом Деревянко. После договорённости с актёром Слепаков исписал свой пост ссылками на Instagram-аккаунт Деревянко.
"В настоящее время @pablo_derevyanko задействован в съемках моего нового проекта. Персонаж, которого играет @pablo_derevyanko, носит усы. Сомневаясь в качестве накладных, мы обратились к @pablo_derevyanko с просьбой отрастить свои собственные. Но @pablo_derevyanko категорически отказался это сделать, несмотря на то, что сам частенько говаривал — "усики — пропуск в трусики" — написал комедийный продюсер в своём микроблоге.
В качестве бонуса Слепаков пообещал другу и соратнику по творчеству привлечь на его страничку в Instagram больше подписчиков.
Деревянко отрастил усы, поэтому юморист, как и обещал, стал зазывать фолловеров в аккаунт актёра.
"Все подписывайтесь на инстаграм @pablo_derevyanko!!! Умоляю. Это — невероятно интересный аккаунт! Там столько крутого контента!!! Я бывало как зайду с утра — глядь, а уже вечер… Подпишитесь, не пожалеете! А если вы уже подписаны, то отпишитесь и подпишитесь снова. Пашуль, так нормально или еще что-то дописать?", — написал Семён под фото с усатым Деревянко.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.