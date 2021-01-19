Умерший от коронавируса Грачевский отказался от вакцинации

В апреле прошлого года Екатерина Белоцерковская родила Борису Грачевскому сына Филиппа. Это событие сильно повлияло на жизнь режиссёра. Он понимал, что теперь ему нужно вырастить ребёнка и поставить его на ноги.

Ежедневно Грачевский начал делать зарядку, а также записался в бассейн. Об этом рассказала подруга режиссёра Елена Перелыгина. По её словам, Грачевский отказался от прививки от коронавируса, поскольку считал себя абсолютно здоровым.

Сама Перелыгина считала совсем по-другому. Режиссёр часто жаловался ей на боль в суставах и другие проблемы со здоровьем.