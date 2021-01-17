Гарри и Лиза Галкины сняли трюк, достойный Чарли Чаплина

Дети звёздного семейства показали артистизм и изобретательность.

Двойняшки Аллы Пугачёвой и Максима Галкина не устают забавлять публику.

На этот раз Лиза и Гарри придумали милую юмористическую миниатюру.

Согласно сценарию, Гарри не удаётся открыть перегородку между лестницей и лестничной площадкой. Мальчик решает перелезть через препятствие.

Как только Гарри оседлал дверцу вслед за ним идёт Лиза. Девочка с невозмутимым видом с лёгкостью открывает дверцу, на которой восседает брат.