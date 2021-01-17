Дети звёздного семейства показали артистизм и изобретательность.
Двойняшки Аллы Пугачёвой и Максима Галкина не устают забавлять публику.
На этот раз Лиза и Гарри придумали милую юмористическую миниатюру.
Согласно сценарию, Гарри не удаётся открыть перегородку между лестницей и лестничной площадкой. Мальчик решает перелезть через препятствие.
Как только Гарри оседлал дверцу вслед за ним идёт Лиза. Девочка с невозмутимым видом с лёгкостью открывает дверцу, на которой восседает брат.
"Режиссура и драматургия — Гарри и Елизавета. Сами придумали — сами сыграли", — подписал видео Максим Галкин.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".